صندوق إعمار ذي قار يعلن تواصل تطويرا البنية التحتية في سوق الشيوخ 

2024-06-07 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن صندوق إعمار محافظة ذي قار عن بدء تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في حي الحسن العسكري بقضاء سوق الشيوخ، وذلك ضمن جهود الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة. وتشمل المشاريع وفق بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، إنشاء شبكات طرق حديثة ومخدومة بالكامل بشبكات الصرف الصحي...

