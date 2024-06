الناصرية تستعد لمدن سكنية جديدة بمساحة 4000 دونم

2024-06-07 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت بلدية الناصرية اليوم أن اللجنة الوزارية الخاصة بإنشاء المدن الجديدة قد حددت موقعا غرب المدينة بمساحة 4000 دونم لإنشاء مدن سكنية جديدة، وذلك ضمن برنامج رئيس الوزراء لإنشاء المدن الجديدة. وقال مدير بلدية الناصرية المهندس علي عبد الستار في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية إن هذه...

