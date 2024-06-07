2024-06-07 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على مطلوبين اثنين لهيئة النزاهة في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تستمر في عملياتها الأمنية لفرض الأمن والاستقرار، وملاحقة المطلوبين للقضاء في جميع المحافظات، حيث تمكن فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة في الفرقة من القبض على مطلوبين اثنين في العاصمة بغداد".وتابع البيان، أن "العملية الأمنية جاءت بالاشتراك مع هيئة النزاهة الاتحادية، بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، ليتم تسليم المطلوبين مع المضبوطات الى جهة الطلب أصوليا".