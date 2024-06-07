بايرن ميونخ يقترب من خطف جواو بالينيا

2024-06-07 20:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الجمعة، اقتراب فريق بايرن ميونخ من التعاقد مع جواو بالينيا لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وكان النادي البافاري قريبا من التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من فريق فولهام الإنجليزي، لكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة من الانتقالات.ويمتلك النجم البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط فريق فولهام، عقدا مع النادي الإنجليزي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2028.وقالت شبكة سكاي سبورتس الألمانية، إن اللاعب البرتغالي جواو بالينيا هو حاليًا هدف بايرن ميونخ الأول في خط الوسط الدفاعي استعدادا للموسم الكروي الجديد.وأضافت الشبكة الألمانية، أنه يوجد بالفعل اتفاق شفهي من حيث المبدأ بين بايرن وصاحب الـ28 عامًا، أيضًا لأنه تم بالفعل التفاوض على جميع تفاصيل العقد الأساسية في الصيف الماضي.واختتمت الشبكة الألمانية حديثها، أن بالينيا حريص على الانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف كما أن المحادثات مع فولهام جارية بالفعل والفريق الألماني مستعد لإنفاق ما بين 40 إلى 45 مليون يورو كرسوم انتقال.