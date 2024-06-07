2024-06-07 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بتشغيل شبكة أرضية حديثة معطلة منذ 11 عاماً في مدينة الصدر.وقالت وزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع): إن "الوزير تجول في قطاعات مدينة الصدر ببغداد، واطلع على واقع التجهيز ميدانياً"، لافتة الى أن "فاضل تفقد قاطع كهرباء الصدر / الثانية واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجهوزية فرق الصيانة في أيام العطل الرسمية".وأضافت أن "الوزير اوعز بتشغيل شبكة كهرباء أرضية حديثة (معطلة منذ 11 عاما) في مدينة الصدر خلال يومين فقط، لفك الإختناقات في قطاعات ( 20 ، 78 ، 69 ، 67 ، 68 )"، مشيرة الى أنه "أعاد افتتاح محطة (المثنى 132/ 33) في مدينة الصدر بعد تأهيلها، للمساهمة في موازنة الأحمال، واستقرار ساعات التجهيز".