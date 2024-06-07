الاتصالات: قطع خدمة الإنترنت من السادسة إلى الثامنة صباحا خلال امتحانات السادس الإعدادي

2024-06-07 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، أن قطع خدمة الإنترنت سيكون من السادسة إلى الثامنة صباحا خلال امتحانات السادس الإعدادي.وقال إعلام الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم قطع خدمة الإنترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات المراحل المنتهية للصف السادس الإعدادي، من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحا".وأضافت، أنه "جاء ذلك استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".