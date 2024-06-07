2024-06-07 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، إنجاز (86)% من مشروع توسعة طريق (كوت - بغداد).وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إنجاز (86)% من مشروع توسعة طريق (كوت - بغداد)، الذي يعد أحد أهم الطرق الإستراتيجية التي تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية".وأضاف البيان، أن "طول الطريق يبلغ (120) كم لممري الذهاب والإياب، حيث تمت توسعته ليصبح عرضه الكلي (12)م؛ للحصول على أعلى درجات السلامة والأمان، مع إنشاء مجسرين بطول (72)م لكل مجسر: الأول عند مدخل ناحية الأحرار، والثاني عند مدخل قضاء النعمانية".وأشار، إلى أنه "تم إنجاز نحو (112) كم من أصل (120) كم من أعمال الإكساء بطبقة الأسفلت السطحية المحسنة بالبوليمر، فضلا عن المباشرة بأعمال التخطيط لحافتي الطريق الخارجية والداخلية لممر الذهاب، مع استمرار الأعمال المتبقية من الإكساء لممر الإياب وأعمال المجسرين الواقعين على مسار الطريق".وتابع البيان، أن "المشروع يُنفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور، عن طريق شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية، و كجهة فاحصة المركز الوطني للمختبرات الإنشائية، التابعين للوزارة".