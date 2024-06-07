2024-06-07 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

نوهت وزارة الاتصالات، إلى أن قطع خدمة الإنترنت سيكون من السادسة إلى الثامنة صباحا خلال امتحانات السادس الإعدادي. وقال إعلام الوزارة في بيان- تلقته “إيشان”، إنه “سيتم قطع خدمة الإنترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات المراحل المنتهية للصف السادس الإعدادي، من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحا”. وأضافت، أنه “جاء ذلك استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على […]

ظهرت المقالة الاتصالات: قطع خدمة الانترنت من الساعة السادسة إلى الثامنة صباحاً خلال امتحانات السادس الإعدادي أولاً على ايشان.