في مشاجرتين ببغداد.. اصابة 9 اشخاص باسلحة بيضاء ونارية

2024-06-07 22:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، باصابة 9 اشخاص بجروح متفاوتة في مشاجرتين بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "4 اشخاص اصيبوا نتيجة مشاجرة لم تعرف أسبابها استخدمت فيها الاسلحة البيضاء ضمن منطقة فضوة عرب وسط العاصمة".

وأضاف أن "بعض الحالات لا تخلو من الخطورة"، مشيراً إلى ان "قوة امنية تحفظت على المصابين".

وفي مشاجرة أخرى بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدس)، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص من طرفي المشاجرة، في حي البساتين بمنطقة الشعب شمالي العاصمة وفقا للمصدر.

ولفت إلى أنه حسب المعلومات الاولية الواردة ان اسباب المشاجرة تعود لخلافات مادية، مشيرا إلى أن قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت المصابين وتحفظت عليهم.