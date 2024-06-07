مظهر صالح: تمويل المشاريع التنموية في المحافظات تتناسب مع القدرة على التنفيذ

2024-06-07 22:24:57 - المصدر: قناة الثامنة

اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، انسجام تمويل المشاريع التنموية في المحافظات مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي، والذي يمثل في الوقت نفسه مؤشرا على الاستثمار في البعد الزمني. وذكر صالح في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "توزيع التخصيصات وبلا شك يخضع إلى معايير ومؤشرات خطط التنمية الاقتصادية الوطنية وعلى وفق رؤية متجانسة في أولويات الإنفاق الاستثماري في تحديد مشاريع المحافظات، وهي تخصيصات دقيقة تحظى بمصادقة مجلس الوزراء والسلطة التشريعية معاً وعلى النحو الذي أقرت بموجبه الجداول المالية للعام 2024 مؤخراً، ولاسيما في جانب النفقات العامة وبشقيها التشغيلي والاستثماري والتي اتسعت تأثيراتها التنموية بشكل متجانس على امتداد الجغرافيا