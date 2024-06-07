2024-06-07 23:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الإتصالات، اليوم الجمعة، (7 حزيران 2024)، عن قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين بدءاً من غد السبت.

وذكر بيان لاعلام الوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات المراحل المنتهية للصف السادس الاعدادي، من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".

يشار الى ان وزارة الاتصالات قد اتخذت اجراءً مماثلاً بقطع الانترنت في الامتحانات الوزارية الأخيرة للصف الثالث المتوسط.

وستنطلق امتحانات السادس الاعدادي غداً السبت وستنتهي في الثاني من تموز المقبل.







