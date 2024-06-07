2024-06-07 23:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عاود المنتخبُ العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، تدريباته في مراكز التدريبِ التابعة للمدينةِ الرياضيّة بمحافظة البصرة، تحضيراً لمُواجهةِ منتخب فيتنام في اختتام جولةِ التصفيات المُشتركة لنهائيات كأس آسيا والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

معاودةُ التدريبات، التي حضرها الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، جاءت بعد رحلةٍ جوية مباشرةٍ استغرقت أكثر من تسع ساعاتٍ قطعها المنتخب من العاصمةِ جاكارتا من مطار سوكارنو هاتا الدولي إلى البصرة، والتي انطلقت في ساعةٍ مبكرةٍ 01:00 من صباح يوم الجمعة بتوقيت جاكارتا.

وشارك في تدريباتُ اليوم، جميعُ اللاعبين الـ26 الذين ظهروا في جاهزيةٍ تامةٍ، وتم تقسيمُ جرعات التدريب التي جاءت استشفائيةً ما بين منخفضة الشدة ومتوسطة وفقاً لقائمةِ اللاعبين في خوضهم دقائق اللعب في مواجهة إندونيسيا، وبإشرافٍ من قبل الجهازين البدني والطبي للمنتخب، وتأهيل اللاعبين يتم بالشكلِ المثالي قبل الوصول إلى موعد مواجهةِ منتخب فيتنام يوم 11 حزيران الجاري.

وتسعى كتيبةُ خيسوس كاساس لردِّ الجميل إلى الجماهير العراقيّة المؤازرة والمساندة لأسود الرافدين في مختلفِ الظروف من خلال مباراة فيتنام المقبلة، وترنو العيونُ للظفر بنقاط المباراة وتحقيق العلامة الكاملة (18) نقطةً من أصل ست مباريات، إضافةً إلى الارتقاءِ في مستوى التصنيف الدولي.

كما أن لقاء اللاعبين بالجماهير العراقيّة سيكون حافزاً مهماً جداً للتحضير للمرحلةِ المُقبلة من التصفيات، حيث يعول أسودُ الرافدين على عاملي الأرض والجمهور بأن يلعبان دوراً كبيراً في تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.

وضمن أسودُ الرافدين المركز الأول عن المجموعةِ (F)، بينما يبقى التنافسُ على التذكرةِ الثانية محصوراً ما بين منتخبي إندونيسيا وفيتنام.