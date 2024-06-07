2024-06-07 23:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، بدء العد التنازلي لرحلة رائد الفضاء التركي الثاني توفا جيهانغير أتاسوار، الذي سيجري 7 تجارب تساهم في أبحاث الفضاء المأهولة. ولفت كاجر في منشور عبر منصة إكس الجمعة، إلى أن رحلة الفضاء التي سيقوم بها ثاني رائد فضاء تركي، توفا جيهانغير أتاسوار، ستبدأ غداً السبت. وقال: “إنها […]

ظهرت المقالة تركيا.. بدء العد التنازلي لرحلة رائد الفضاء “أتاسوار” أولاً على ايشان.