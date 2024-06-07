2024-06-07 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التربية، أن أكثر من 650 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية غداً السبت.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بعث رسائل الإطمئنان الى اكثر من 650 ألف طالب وطالبة يستعدون لاداء الإمتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية يوم غد السبت الموافق الثامن من حزيران، موصيا إياهم بالابتعاد عن متابعة الصفحات الوهمية والابتزاز الكاذب وشائعات تسريب الاسئلة، فهي مؤمنة بالكامل ومجهودكم الدراسي محفوظ بأيد أمينة لا يمكن المساس به مطلقا،حاثا إياهم على الجد والاجتهاد وجعل هذا الماراثون الحيوي نقطة التحول والانطلاق نحو غد مشرق".وأضاف، ان "الجبوري عقد عدة إجتماعات للوقوف على ابرز احتياجات المديريات العامة ومتابعة توفير المستلزمات اللوجستية الضرورية داخل المراكز الإمتحانية بدعم لا محدود من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء للقطاع التربوي، وتجدر الاشارة الى تجهيز 4192 مركزا امتحانيا لاحتضان الطلبة في جميع محافظات العراق".