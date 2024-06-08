قبل ساعات من انطلاق امتحاناتهم.. رسالة و3 تحذيرات من التربية لطلبة السادس الاعدادي

2024-06-08 00:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعثت وزارة التربية، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، رسالة "اطمئنان" الى طلبة السادس الاعدادي قبل ساعات من بدء امتحاناتهم النهائية "اجعلوا من الغد نقطة الانطلاق نحو النجاح".

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بعث رسائل الاطمئنان الى اكثر من (650) ألف طالب وطالبة يستعدون لأداء الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية يوم غد السبت الموافق الثامن من حزيران، موصيا إياهم بالابتعاد عن متابعة الصفحات الوهمية والابتزاز الكاذب وشائعات تسريب الأسئلة، فهي مؤمنة بالكامل ومجهودكم الدراسي محفوظ بأيد أمينة لا يمكن المساس به مطلقا، حاثا إياهم على الجد والاجتهاد وجعل هذا الماراثون الحيوي نقطة التحول والانطلاق نحو غد مشرق".

وأوضح البيان، أن "الجبوري عقد عدة اجتماعات للوقوف على ابرز احتياجات المديريات العامة ومتابعة توفير المستلزمات اللوجستية الضرورية داخل المراكز الامتحانية بدعم لا محدود من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء للقطاع التربوي، وتجدر الإشارة الى تجهيز (4192) مركز امتحاني لاحتضان الطلبة في جميع محافظات العراق".