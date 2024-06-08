التخطيط: فرض حظر التجوال في يوم التعداد السكاني

2024-06-08 00:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة التخطيط فرض حظر التجوال في عموم العراق بيوم التعداد السكاني العام، مؤكدة ان التعداد لكل اسرة سيستغرق 50 دقيقة. وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، ان أسئلة التعداد العام للسكان ستكون الكترونية وستباشر الوزارة بتدريب 120 ألف عداد بعد عطلة عيد الأضحى. ويستعد العراق لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي وبعد أعوام من التأجيل، إذ سيعتمد فيه للمرة الأولى على التكنولوجيا باستخدام الأجهزة اللوحية “التابلت” لملء استمارة التعداد. وأضاف الهنداوي، أنه "سيتم فرض حظر تجوال في يوم التعداد العام للسكان، والتعداد العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة. يشار إلى