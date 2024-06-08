صيف صعب على برشلونة.. 9 لاعبين لا يستطيع تسجيلهم

2024-06-08 00:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه نادي برشلونة صيفا صعبا من الناحية المالية مجددا بعدما تأكد عدم قدرة إدارة الفريق الكتالوني على تسجيل 9 لاعبين ممن بدأوا في القوائم الأساسية للفريق الموسم المقبل.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني بينما ودع بطولات كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وتوج ببطولة كأس السوبر الإسباني.

وكشفت مصادر "ذي أثليتك" أن برشلونة يواجه صعوبة في تسجيل الأوروغوياني رونالد أراوخو ووالهولندي فرينكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا والبرتغاليان جواو فيلكس وجواو كانسيلو وسيرجي روبرتو وماركوس ألونسو وإنييغو ماريتينيز والبرازيلي فيتور روكي والشبان غافي وأليخاندرو بالدي ولامين يامال وهكتور فورت وباو كوبارسي.

ولم يتظهر أي تفاصيل حتى الآن عن صفقات بيع محتملة للثلاثي أراوخو ودي يونغ ورافينيا خاصة وأن جوان لابورتا رئيس مجلس إدارة النادي كشف بأن الفريق يبحث عن لاعب وسط وجناح.

وسيكون روبرتو وألونسو والثنائي البرتغالي بلا عقود مع نهاية شهر يونيو، بينما سيشهد تاريخ 30 يونيو نهاية مدة تسجيل مارتينيز وروكي.

ولم توافق رابطة الدوري الإسباني بعد على اتفاق النادي مع الرباعي الشاب، بينما تتواصل المعركة القانونية بين برشلونة ورابطة الدوري حول حالة تسجيل غافي دون نتيجة حتى الآن.

وما يزيد معضلة برشلونة أن اللاعبين العائدين من الإعارة يسجلون تلقائيا في قائمة الموسم المقبل مثل أنسو فاتي والهولتدي سيرجينيو ديست والفرنسي كليمونت لينغليه.