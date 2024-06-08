200 عراقي يقعون ضحية شركة وهمية تنفذ رحلات لسوريا

2024-06-08 00:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في النجف، يوم الجمعة، بان عشرات العراقيين من محافظات جنوبية وفرات أوسط وقعوا ضحية شركة وهمية، ادعت تنفيذ رحلات إلى سوريا.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قرابة 200 مسافر عراقي من محافظات جنوبية عدة وفرات أوسط، وقعوا ضحية شركة وهمية كانت قد اتفقت معهم على تنفيذ رحلة إلى مناطق سورية".

وأضاف المصدر، أن "المسؤولين قاموا بجمع مبالغ تتجاوز الـ100 مليون دينار عراقي، ثم الاختفاء عن الأنظار، دون أي معلومة عنهم".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية تمكنت من العثور على مدير مكتب الشركة في النجف، واعتقلته على الفور، لكن أطلق سراحه من قبل قاضي التحقيق بكفالة مالية، رغم وجود أكثر من 40 شكوى ضده".