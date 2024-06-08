توقعات بإرتفاع سعر عملة بتكوين المشفرة الى 100 الف دولار

2024-06-08 01:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

توقع متعاملون في سوق العملات المشفرة ارتفاع سعر بتكوين إلى مستوى 75 الف دولار مع نهاية الشهر الحالي، وذلك وسط زيادة التفاؤل بخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة، والأموال المتدفقة إلى الصناديق المتداولة بالبورصة الخاصة بالعملة. وبحسب موقع بلومبيرغ، فإن المتعاملين يشعرون بالتفاؤل، ويتوقعون ارتفاعات قياسية جديدة، وتعتمد هذه التوقعات الصعودية في سوق خيارات (بتكوين) على تدفق الاستثمارات بقوة في صناديق (بتكوين) المتداولة بالبورصة، والتوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وتخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، والموافقة على طرح صناديق (إيثريوم) المتداولة بالبورصة". وكان سعر "بتكوين" قد صعد الى إلى 71756 دولاراً للوحدة هذا الأسبوع، ولم يطرأ عليه تغير يذكر