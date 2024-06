2024-06-08 07:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استهل اليوم السبت 39 ألف طالب وطالبة في محافظة ذي قار امتحاناتهم النهائية للسادس الإعدادي (الفرع العلمي)، وذلك في 348 مركزًا امتحانيا موزعة بين كليات جامعة ذي قار والمدارس. وأكد مدير قسم الامتحانات في ذي قار، وليد غياض، في تصريح لشبكة اخبار الناصرية أن المديرية قد أكملت كافة...

The post 39 ألف طالب وطالبة في ذي قار يستهلون امتحانات السادس العلمي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.