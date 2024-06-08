أسعار النفط تواصل التراجع للأسبوع الثالث على التوالي

2024-06-08 08:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت العقود الآجلة للنفط الخام بنهاية تعاملات أمس الجمعة، خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي بسبب المخاوف من أن الطلب قد يتراجع حتى مع خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 79.62 دولارا للبرميل بانخفاض 25 سنتاً أو 0.31% خلال تعاملات الجمعة.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي عند التسوية 75.53 دولارا للبرميل بانخفاض سنتين أو 0.03% خلال تعاملات الجمعة.

وشهد النفط الخام الأمريكي وخام برنت القياسي عمليات بيع في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أعلن أعضاء أوبك+ أنهم سيبدأون في التخلص التدريجي من 2.2 مليون برميل من تخفيضات الإنتاج اليومية بدءاً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول. كما أثرت بيانات التصنيع الضعيفة في الولايات المتحدة وضعف قوائم الرواتب الخاصة على السوق.

وانتعشت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين على أمل أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب، لكن خامي الخام القياسيين ما زالا منخفضين بنحو 2% خلال الأسبوع

ستبدأ زيادة إنتاج أوبك+ عندما تكون المصافي متوقفة عن العمل لصيانة الخريف، ثم تتزايد مع ضعف الطلب عادة مع اقتراب فصل الشتاء.