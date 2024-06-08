2024-06-08 08:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{اقتصادية : الفرات نيوز} تراجعت أسعار النفط، لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من أوبك+ وأحدث بيانات عن الوظائف الأميركية التي تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 79.62 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 75.53 دولار عند التسوية.

أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع أكثر بكثير من المتوقع في مايو، مما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على مسار إرجاء البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر على أقرب تقد

وارتفع الدولار 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد وقت قصير من صدور تقرير الوظائف.

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط دعما من تصريحات إيجابية من السعودية وروسيا العضوتين بأوبك+ أشارت إلى الاستعداد لتعليق زيادات إنتاج النفط مؤقتا أو التراجع عنها.