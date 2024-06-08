رابطة الليغا: نجاح مبابي مع ريال مدريد غير مضمون

2024-06-08 09:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رأى رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن نجاح الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد غير مضمون، وذلك بعد إعلان النادي الملكي ضمه هذا الصيف.

وقال تيباس خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت (8 حزيران 2024) إنه "يجب عليه أن يخوض المباريات أولا، فأيا كان اسمه وقدراته، فلا ضمان للنجاح".

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه "في باريس سان جيرمان، كان لديهم نيمار، ميسي ومبابي، لكنهم لم يتوجوا بأي لقب أوروبي".

وبسؤاله عما إذا كان وصوله مفيدا لليغا، فأجاب: "من المفيد دائما قدوم اللاعبين والمدربين المميزين، لكني أختلف مع من يقول أن هذا سيزيد أرباح الدوري، فمن يقول ذلك، يجهل هذه الأمور".

وتطرق تيباس أيضا للحديث عن راتب مبابي، حيث قال: "في باريس، كان راتبه خارج حدود المعقول، لكن في مدريد، سيحصل على راتب مناسب وضمن حدود السوق".

المصدر: كووورة