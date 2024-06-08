مركز حقوقي: العراق يخسر ملايين الدولارات بسبب قطع الانترنت

2024-06-08 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يوم السبت، ان قطع الانترنت من قبل وزارة الاتصالات طيلة فترة الامتحانات يمثل انتهاكا صارخا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الوصول إلى المعلومات من خلال الخدمات الرقمية المرتبطة بالانترنت .

وأضاف فاضل الغراوي في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، ان قطع الانترنت يلحق خسائر بالعراق تصل الى ملايين الدولارات تمثل ما مقداره 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ، مع ايقاف نسبة 20% من الاتصالات عبر كافة الشبكات المحلية عن طرق خدمة الانترنت .

وبين، ان كافة الشركات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والطبية التي تعتمد على الفضاء الإلكتروني وخدمة الانترنت في تعاملاتها أو خدماتها تخسر الملايين يوميا .

ولفت إلى ان الانقطاعات المنتظمة لخدمات الإنترنت تنتهك الحقوق الرقمية ، وتعيق الاتصالات والأنشطة اليومية، مبينا أن هذه الإجراءات تقيد الوصول إلى المعلومات والاتصالات، وهما أدوات أساسية للحياة الحديثة، وتعيق التفاعلات الاجتماعية والمهنية، وتقلل الثقة في إجراءات الحكومة ووزارة التربية بشكل خاص بالتعامل بشفافية مع موضوع الانتخابات .

وطالب الغراوي، رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزارتي الاتصالات والتربية بحجب خدمة الانترنت لمخالفتها معايير حقوق الإنسان، كما طالب وزارة التربية باعتماد المراقبة الرقمية للامتحانات عبر الكاميرات الذكية.

وتعمد السلطات في العراق، منذ سنوات، على حجب خدمة الانترنت في البلاد باستثناء اقليم كوردستان، لمدة ساعتين في اليوم خلال فترات الامتحانات العامة تحسبا من الغش الإلكتروني أو تسرب الاسئلة.