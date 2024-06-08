اختبار مثير للبرتغال وكرواتيا قبل اسبوع من يورو 2024

2024-06-08 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تدور مساء اليوم السبت، مباريات دولية ودية أبرزها مواجهة البرتغال بطل أوروبا 2026، وكرواتيا وصيف بطل مونديال 2018 وذلك قبل أسبوع على انطلاق كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وفي إطار الاستعدادات لنهائيات أمم أوروبا 2024 أيضا يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب إيرلندا الشمالية.

وأدناه أبرز مواعيد مباريات اليوم بتوقيت بغداد

البرتغال ـ كرواتيا ـ الساعة 7.45 مساء

إسبانيا ـ إيرلندا الشمالية ـ الساعة 10.30 مساء