مركز استراتيجي: قطع الانترنت ينتهك حقوق الانسان ويتسبب بخسارة اقتصادية للعراق

2024-06-08 09:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، أن قطع الانترنت ينتهك حقوق الانسان ويتسبب بخسارة اقتصادية للعراق.

وقال الغراوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قطع الانترنت يلحق خسائر بالعراق تصل الى ملايين الدولارات تمثل ما مقداره 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، مع إيقاف نسبة 20% من الاتصالات عبر كافة الشبكات المحلية عن طرق خدمة الانترنت".

وأضاف ان "كافة الشركات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والطبية التي تعتمد على الفضاء الالكتروني وخدمة الانترنت في تعاملاتها او خدماتها تخسر الملايين يوميا ".

وبين الغراوي أن "الانقطاعات المنتظمة لخدمات الإنترنت تنتهك الحقوق الرقمية، وتعيق الاتصالات والأنشطة اليومية، وتقيد هذه الإجراءات الوصول إلى المعلومات والاتصالات، وهما أدوات أساسية للحياة الحديثة، وتعيق التفاعلات الاجتماعية والمهنية، وتقلل الثقة في إجراءات الحكومة ووزارة التربية بشكل خاص بالتعامل بشفافية مع موضوع الامتحانات ".

وطالب الغراوي رئيس الوزراء بـ"الغاء قرار وزارة الاتصالات ووزارة التربية بحجب خدمة الانترنت لمخالفتها معايير حقوق الانسان"، داعيا "وزارة التربية باعتماد المراقبة الرقمية للامتحانات عبر الكاميرات الذكية".