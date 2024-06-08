2024-06-08 09:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة التربية، أن أكثر من 650 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية اليوم السبت. وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان أن “وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بعث رسائل الإطمئنان الى اكثر من 650 ألف طالب وطالبة يستعدون لاداء الإمتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية يوم غد السبت الموافق الثامن من حزيران، موصيا إياهم […]

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