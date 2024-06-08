2024-06-08 09:54:07 - المصدر: منصة إيشان

افتتح رئيس الوزراء محمد السوداني، اليوم السبت، مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم”. ووصل رئيس مجلس […]

ظهرت المقالة السوداني يفتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب بحقل الحلفاية في ميسان أولاً على ايشان.