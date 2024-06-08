2024-06-08 09:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

{امنية: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على 22 متهماً ومطلوباً بقضايا مختلفة في مناطق مختلفة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته {الفرات نيوز} أنه "تم القاء القبض على (22) متهماً ومطلوباً للقضاء بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) من خلال مفارزها المشتركة وواجبات نصب السيطرات المفاجئة والوقتية".

وأضاف انه "تم ضبط (5) مسدسات و (5) بنادق مختلفة الأنواع مع عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".