خسائر اسبوعية لخام البصرة بعد تمديد خفض الإنتاج

2024-06-08 10:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجل خام البصرة خسائر خلال الأسبوع الماضي بعد قرار أوبك بتمديد خفض الإنتاج، مع تسجيل النفط العالمي خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.07 دولار ليصل الى 77.88 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.84 دولارا بما يعادل 3.52. فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.07 دولار ليصل الى 80.83 دولارا، وسجل ايضا خسائر اسبوعية بلغت 2.84 دولار او ما يعادل 3.39 . في ختام أمس الجمعة، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر أغسطسآب 2024، بنسبة 0.3، لتصل إلى 79.62 دولارًا للبرميل، كما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1.8. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، لشهر يوليوتموز 2024، بنسبة 0.02، لتصل إلى 75.53 دولارًا للبرميل، كما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1.9،