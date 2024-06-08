كم يخسر العراق بسبب قطع الانترنت خلال فترة الامتحانات؟

2024-06-08 10:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي أن قطع الانترنت من قبل وزارة الاتصالات طيلة فترة الامتحانات يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الوصول إلى المعلومات من خلال الخدمات الرقمية المرتبطة بالانترنت. وأضاف الغراوي ان قطع الانترنت يلحق خسائر بالعراق تصل إلى ملايين الدولارات تمثل مامقداره 0.5 من الناتج المحلي الاجمالي في البلاد، مع ايقاف نسبة 20 من الاتصالات عبر كافة الشبكات المحلية عن طرق خدمة الانترنت. وأضاف أن كافة الشركات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والطبية التي تعتمد على الفضاء الالكتروني وخدمة الانترنت في تعاملاتها أو خدماتها تخسر الملايين يوميا. وإضافة ان الانقطاعات المنتظمة لخدمات الإنترنت تنتهك الحقوق الرقمية، وتعيق الاتصالات والأنشطة اليومية. وتقيد هذه الإجراءات الوصول إلى المعلومات والاتصالات، وهما أدوات أساسية للحياة الحديثة، وتعيق التفاعلات الاجتماعية والمهنية، وتقلل الثقة في إجراءات الحكومة ووزارة التربية بشكل خاص بالتعامل بشفافية مع موضوع الانتخابات.