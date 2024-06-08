رئيس الوزراء يفتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية

2024-06-08 10:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم".

ووصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، إلى محافظة ميسان.