انتقال القمر إلى برج السرطان: تأثيرات عاطفية عميقة وبحث عن الأمان

2024-06-08 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

#الحمل ♈ روق ببيتك ومع الاخوة وخليك ايجابي بدي منك تستغل يومك لتعمل لمة مع العيلة او عزيمة وفيك تحل المشاكل شوي شوي وخاصة مع الاهل والاخوة وماتصعد اي خلاف وخليك منتبه لوضع اهلك الصحي لان يوم بدو منك تكون رايق عاطفيا?‍?وضعك ماكتير مستقر بهاليوم وحاول تهدي الامور وانتظر حلول...

