ذي قار: تشكيل لجنة لمعالجة أزمة المياه في قرى “آل زيرج“ ومتابعة مشروع ماء أور

شبكة اخبار الناصرية: شكل مجلس محافظة ذي قار لجنة مختصة لمتابعة أزمة المياه في قرى الأزيرج التي تعتمد على مشروع ماء أور كمصدر رئيسي للمياه. وقام رئيس لجنة الخدمات في المجلس رياض الضاحي البدري بزيارة ميدانية للمشروع برفقة وفد من مهندسي المجلس لتقييم الوضع والوقوف على أسباب الأزمة. وأكد البدري...

