2024-06-08 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، فريق الطلبة مع نظيره نوروز في مباراة مؤجلة لحساب الأسبوع الـ(23) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملعب الشعب الدولي سيستضيف مباراة الطلبة مع فريق نوروز في لقاء مؤجل من يوم (21/4/2024) لحساب الأسبوع الـ(23) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي".وأضاف أن "فريق الطلبة يحتل المركز التاسع برصيد (42) نقطة، فيما يقع فريق نوروز بالمركز السابع وفي جعبته (48) نقطة".يذكر أن لقاء الفريقين في المرحلة الأولى قد انتهى لصالح فريق الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد.