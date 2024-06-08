دعم أممي لرفع اسم العراق من مؤشرات الفساد

2024-06-08 10:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنه سيدعم العراق في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، بهدف رفع تصنيفه في مؤشرات الفساد التي تصدر بشكل دوري، فيما أوصت «الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» بمتابعة العمل على وضع وتنفيذ ستراتيجيات وطنية منسّقة وفعّالة تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ حكم القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. وأشادت الشبكة في ختام أعمال اللقاء الإقليمي الذي عُقد في بغداد للمدة من 3 إلى 5 حزيران الجاري، بالتقدّم النسبي المحرز لناحية تعزيز النهج التشاركي في وضع السياسات العامة المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، داعيةً الأطراف المعنية إلى تعميق هذا النهج وتوسيع نطاقه. الشبكة في ملتقاها الذي عقد تحت شعار «تعزيز التعاون من أجل ستراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد» برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت أهمية اعتماد وتطبيق آليات فعالة لرصد وتقييم ومتابعة تنفيذ الستراتيجيات الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومن ضمنها مؤشرات مناسبة تجمع بين المؤشرات المنتجة دولياً والمؤشرات المنتجة وطنياً. وأكدت الشبكة في ملتقاها الذي شارك فيه 150 شخصية يمثلون 12 دولة؛ إرساء توجهات استباقية في مواجهة الفساد من خلال بناء القدرات ودعم المبادرات التي تسعى إلى سد الفراغ التشريعي في مختلف المجالات وتحصين صياغة النصوص القانونية من مخاطر الفساد. كما دعت إلى توسيع المقاربة المعتمدة بشأن العمل على تدعيم الأخلاقيات والسلوكيات في الوظيفة العامة لتشمل المجالات السياسية والإدارية والقضائية، إضافة إلى مجالات أكثر تخصّصًا كما تقتضي الحاجة. من جانبه، قال رئيس مستشارين أركان السبلاني، مدير البرنامج الإقليمي لمكافحة الفساد في البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP، إنَّ “الصوت يجب أن يكون مرتفعاً وواضحاً في عملية مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أنَّ “الشبكة العربية لتعزيز نزاهة ومكافحة الفساد هي المنصة التي من خلالها يخرج صوت المنطقة العربية في هذا المجال، ليرسل رسائل سياسية وفنية معنية بهذا الموضوع المهم”. وأضاف أنَّ “المؤتمر شكّل 6 مجاميع عمل لوضع تصورات تفصيلية لستة فرق تقوم على وضع آليات تعاون مشترك بين الدول، ووضع برامج تدريبية لتذليل العقبات الإجرائية ودمج مواضيع النزاهة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والنقل العام”. وأوضح أنَّ “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سيدعم العراق في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، بهدف رفع تصنيفه في مؤشرات الفساد التي تصدر بشكل دوري”.