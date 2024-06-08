معلقة على موقف السوداني.. واشنطن تبدي قلقها من استهداف مصالحها التجارية في العراق

2024-06-08 10:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعربت غرفة التجارة الأميركية، عن قلقها على موظفي الشركات والمطاعم الحاملة لعلامات تجارية أميركية في العراق. وقال نائب رئيس الغرفة ستيف لوتس، قلقون على أولئك الموظفين والشركات، مبينا ان ما يؤسف عليه هو أن استهداف تلك الشركات استهداف للعراق وسكانه والذين يعملون في تلك الشركات هم عراقيون يتقاضون رواتبهم من هناك ويدعمون أسرهم. وأضاف أن الهجمات تلحق الضرر بغرفة التجارة ولا يسرنا ذلك، مشيرا الى ان ذلك ليس سبيلاً جيداً على الاطلاق للتعبير عن الاحتجاج تجاه القضايا الكبيرة. وأشاد نائب رئيس الغرفة بموقف رئيس الوزراء العراقي، بالقول: سعداء لرؤيتنا أشخاصاً مثل رئيس الوزراء السوداني يعربون عن قلقهم ولا يدعمون ذلك الهجمات. ولفت إلى أن الشركات لديها فهم جيد وتعلم أن هذا أمر مؤقت، مبيناً أن العديد من الاستثمارات في مختلف القطاعات لم تتأثر بالهجمات.