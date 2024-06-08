2024-06-08 11:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، بأن العراق يخسر ملايين الدولارات يومياً بسبب قطع خدمة الانترنت تزامناً مع الامتحانات الوزارية، مشدداً على أن هذا الفعل يعد كذلك انتهاكاً للحقوق المدنية. وقال العزاوي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “قطع الانترنت من قبل وزارة الاتصالات طيلة فترة الامتحانات يمثل انتهاكا صارخا […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي: قطع الإنترنت خلال الامتحانات يكبد العراق ملايين الدولارات أولاً على ايشان.