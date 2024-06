الناصرية تتوقع ارتفاعا حادا في درجات الحرارة والرطوبة اليوم وغدا

2024-06-08 11:40:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن مدينة الناصرية ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة والرطوبة النسبية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن المنطقة تتأثر بتعمق المنخفض الجوي لشبه الجزيرة العربية، مما يؤدي إلى تحول الرياح إلى جنوبية شرقية وارتفاع في درجات الحرارة. ويتوقع...

