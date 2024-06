ذي قار: إلقاء القبض على متهمين بصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في نهر البدعة

2024-06-08 11:40:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شرطة ذي قار اليوم عن إلقاء القبض على شخصين بتهمة الصيد الجائر للأسماك باستخدام جهاز الصعق الكهربائي في نهر البدعة شمال مدينة الناصرية. وتمكنت مفارز الشرطة من ضبط المتهمين متلبسين بجريمتهم، وضبطت الأجهزة المستخدمة في الصيد غير القانوني. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقًا...

