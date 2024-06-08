2024-06-08 11:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان سرور هاواري، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، إضافة 200 ألف طن من الحنطة مقارنة بالسنة الماضية التي كانت 500 ألف طن مخصصة لمحافظات الإقليم.

وقال هاواري في حديث لـ "بغداد اليوم" أن "الكمية أصبحت 700 ألف طن لهذا الموسم الزراعي 2024، وتم توزيعها بواقع 282 ألف طن لمحافظة السليمانية و 228 ألف طن لمحافظة أربيل و 189 ألف طن لمحافظة دهوك".

وأضاف أنه "على الفلاحين مراعاة المدة المقررة لتسليم وتسويق محصولهم والتي تصل من 40 – 45 يومًا، وهي موعد نهاية الموسم التسويقي في إقليم كردستان، لافتا الى ان الوزارة لن تتسلم أي محصول حنطة اذا لم يكن ضمن المواصفات والفحص المختبري، مشيرا الى أن الوزارة لا تقوم بعملية فحص ثانية وبالتالي لا يمكن تسويق المحصول لضيق الوقت".

وأعلنت وزارة التجارة الاتحادية، يوم الخميس (6 حزيران 2024)، عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية في محافظات إقليم كردستان العراق.

وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في مؤتمر صحفي عقده في سايلو أربيل المعدني، بحضور رسمي رفيع المستوى، ضم وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى وكيل الوزارة وعدداً من المسؤولين، ومدير فرع الشركة في الإقليم وكذلك مدير فرع أربيل، "بعد المصادقة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على حجم كميات محصول الحنطة في إقليم كردستان، نعلن عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية في محافظات إقليم كردستان العراق".

وأكد الكرعاوي، على "التعاون المشترك بين الشركة والإقليم في تبسط كافة الإجراءات خلال موسم التسويق"، داعياً إلى "بذل أقصى الجهود من قبل الموظفين والجهات الساندة لخدمة الفلاحين والمزارعين".

وأضاف: "بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي ونطمح إلى المزيد خلال هذا الموسم"، مشيراً إلى "ضرورة دفع كافة المستحقات للفلاحين خلال مدة أقصاها (24) ساعة".

وأشار إلى "استمرار عملية التسويق في كافة مراكز التسويق في عموم العراق"، مردفاً بالقول: "لقد بلغت عملية تسلم كميات الحنطة ذروتها في نينوى وصلاح الدين وكركوك".

وتابع: "من المتوقع تسلم (700) ألف طن من المحصول في أربيل ودهوك والسليمانية بحسب الخطة المصادق عليها من رئيس مجلس الوزراء".