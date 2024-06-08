ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار في بورصة بغداد

2024-06-08 11:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، ارتفاعا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 146,250 دينار مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146.250 دينارًا، بينما بلغ الشراء 145.750 دينارًا لكل 100 دولار".

وهذه قائمة بأسعار صرف الدولار في محافظتين :-

أربيل:

سعر البيع: 146,200

سعر الشراء: 145,850

البصرة:

سعر البيع: 145,750

سعر الشراء: 145,250