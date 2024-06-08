السيد الحكيم يحث الجهات المعنية على تيسير أداء امتحانات السادس الإعدادي بانسيابية

2024-06-08 11:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} حث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، الجهات المعنية على تذليل الصعاب وتوفير متطلبات أداء الامتحانات بانسيابية ويسر.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته {الفرات نيوز}: "توجه اليوم طلبة السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي لأداء الامتحانات النهائية في عموم المحافظات، وفيما نبتهل إلى العلي القدير أن يأخذ بيد بناة حاضر ومستقبل البلاد إلى النجاح والتوفيق والسداد".

واضاف: "نحث الجهات المعنية على تذليل الصعاب وتوفير متطلبات أداء الامتحانات بانسيابية ويسر وضرورة تأمين مناخات ملائمة لطلبتنا الأعزاء".

وتابع: "كل التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة أمل العراق حاضرا ومستقبلا".