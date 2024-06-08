في دولة عربية.. الجفاف يداهم قطاع الثروة الجيوانية وأسعار أضاحي العيد يقلق الاهالي

2024-06-08 11:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ويلقي الجفاف، الذي ضرب المغرب للعام السادس على التوالي ، بظلاله على قطاع الثروة الحيوانية ، مما يؤثر على أسعار اضاحي العيد في المملكة. على الرغم من حقيقة أن العرض في القطاع يفوق الطلب ، وفقا لوزير الزراعة محمد صديقي، فإن العائلات تخشى ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام ، مما دفع البرلمانيين إلى التحذير من أنه عندما يتجاوز العرض الطلب، تنخفض الأسعار وليس العكس. وتبلغ شحنات المواشي إلى المغرب خلال عطلة عيد الأضحى الحالية نحو 7.8 مليون رأس ، مقارنة بـ 6 ملايين طلب ، وأيضا بفضل الدعم الحكومي لمستوردي الأغنام. وبحسب تجار المواشي، فإن تكلفة الذبائح تتجاوز 3000 درهم 300 دولار للفرد، بينما في بعض الأسواق الأخرى يباع الكيلوغرام من 65 درهما 6.5 دولار إلى 83 درهما 8.3 دولار.