2024-06-08 11:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للريشة الطائرة، يوم السبت، عن مشاركة منتخبات العراق في بطولتين خارجيتين في إيران وسلطنة عمان.

وقال صلاح مهدي المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول لشفق نيوز، إن "المنتخب بدأ معسكره التدريبي في اربيل والذي يستمر حتى الخامس من شهر تموز المقبل".

وأضاف أن "أربع فئات بدأت استعداداتها اليوم في معسكر اربيل هي المتقدمين ومنتخبات اعمار 19 سنة، و17 سنة، و15 سنة".

ولفت إلى أن "منتخب المتقدمين سيشارك في بطولة إيران الدولية، أما منتخبات فئات 19 و17 و15 ستشارك في بطولة غرب آسيا المقررة استضافتها سلطنة عمان وكلا البطولتين تقامان في تشرين الاول المقبل".

وبين أن "مدرباً ماليزياً على مستوى عال يقود منتخب المتقدمين وكذلك الفئات المذكورة حالياً في المعسكر التدريبي الموحد، وأساعده أنا وزميلي محمد رفيق".