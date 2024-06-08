الأمن الوطني يحكم قبضته على متهمين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية معدة للتهريب

2024-06-08 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت (8 حزيران 2024) القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية معدة للتهريب في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزه في بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة احدى أوكارهم التي يُدار فيها عمليات المضاربة وتهريب العملة".

وأضاف انه "تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما اكثر من مليون دولار ومايقارب من 74 مليون دينار معدة للتهريب".

وتابع الجهاز أنه "جرى احالتهما مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الأجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".