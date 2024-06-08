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مجلس الخدمة يباشر بمقابلة المتقدمين للتعيين من حملة الماجستير

مجلس الخدمة يباشر بمقابلة المتقدمين للتعيين من حملة الماجستير
مجلس الخدمة يباشر بمقابلة المتقدمين للتعيين من حملة الماجستير
2024-06-08 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

 

بغية استيفاء متطلبات التعيين وفقاً لأحكام كل من المادة (9/ خامس عشر) من القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، والمادة (7) من القانون رقم (59) لسنة  2017، والمادة (3/ د) من تعليمات رقم (3) لسنة 2019.

يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن المباشرة بمقابلة المتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية من فئة حملة شهادة الماجستير، ابتداءً من يوم الأحد 9 حزيران 2024، ولغاية يوم الخميس ١٣ حزيران 2024، وسيتم إشعار كل متقدم عبر حسابه على رابط التقديم بموعد مقابلته.

وستجرى المقابلات في مقر المجلس (بغداد – الكرخ – العلاوي – مقابل المحطة العالمية).

على المتقدمين للمقابلات أستصحاب المستمسكات الثبوتية (البطاقة الوطنية الموحدة ، أو ، هوية الاحوال المدنية ، أو ، جواز السفر ، ونسخة ضوئية من الامر الجامعي ، أو ، وثيقة التخرج ).

مع ضرورة التنويه إلى أن عدم حضور أي متقدم في الموعد الذي سيبلغ به ، سيعرض نفسه لفقدان فرصته بالتعيين، لذا يهيب المجلس بكل أبنائه المتقدمين بالالتزام والحضور حسب المواعيد المقررة.

مع التمنيات للجميع بالتوفيق والسداد...

 

مجلس الخدمة العامة الإتحادي 

إرادة دولة .. وإنفاذ قانون

 

 

 

 

 

 

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