تركيا تمدد حظر الرحلات من وإلى مطار السليمانية لمدة 6 أشهر أخرى

2024-06-08 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ السليمانية

قررت الحكومة التركية، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، تعليق رحلاتها الجوية للسليمانية إلى منتصف 2024.

وذكرت وسائل اعلام تركية، أن «الحكومة التركية قررت تمديد تعليق رحلاتها الجوية للسليمانية إلى منتصف 2024».

وقررت السلطات التركية، السبت (23 كانون الاول 2023)، تمديد حظر الطيران المفروض من قبلها على مطار السليمانية الدولي بإقليم كردستان، لستة أشهر أخرى.

وذكرت ادارة الخطوط الجوية التركية في بيان مقتضب، إنه «تقرر تمديد قرار غلق الاجواء التركية بوجه الطائرات التي تنطلق من وإلى مدينة السليمانية حتى يوم 22 من شهر حزيران/يونيو 2024 قبل انتهاء مدة التمديد التي أعلنتها لغاية الثالث من شهر كانون الثاني المقبل».

وفي شهر نيسان/أبريل من العام 2023، أعلن مطار السليمانية الدولي، أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وكشفت وزارة الخارجية التركية، في حينها سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية في إقليم كردستان، عازية السبب إلى «تغلغل» حزب العمال الكردستاني في مطار المدينة.