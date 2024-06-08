2024-06-08 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم السبت، قطع خدمة الانترنت من الساعة السادسة - الثامنة صباحاً خلال ايام الامتحانات النهائية للصف الـ12 الثانوي لتجنب حالات الغش.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزارة قد أنهت الاستعدادات كافة، وجهزت كل المستلزمات الخاصة بامتحانات الصف الـ12 الثانوي.

وأكد أن خدمة الانترنت ستنقطع من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء خلال ايام الامتحانات.