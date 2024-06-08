رئيس الوزراء يفتتح مشروع وحدة الأزمرة الخاصة بالبنزين المحسن في مصفى البصرة

2024-06-08 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مشروع وحدة الأزمرة الخاصة بالبنزين المحسن في مصفى البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مشروع وحدة الأزمرة الخاصة بالبنزين المحسن في مصفى البصرة بطاقة (11) ألف برميل يومياً".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم السبت، إلى محافظة البصرة.